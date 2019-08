Conto alla rovescia per il Palio del Cerro: i drappi dipinti dal pittore di Montopoli Mauro Petralli

E’ iniziato il conto alla rovescia per il 51° Palio del Cerro, che si disputerà il 31 agosto 2019, sul palco allestito in Piazza Vittorio Emanuela ai piedi della Villa Medicea di Cerreto Guidi. I giocatori e le giocatrici si preparano alla disfida e le strade del borgo si apprestano a riempirsi delle bandiere con i colori araldici delle quattro contrade. Intanto scopriamo qualcosa sui drappi messi in palio per questa edizione, quelli che per i contradaioli sono i tanto ambiti “cenci”.

Per il Palio del Cerro 2019, come tradizione, sono stati realizzati due drappi, uno destinato alla Contrada vincitrice e l’altro alla Parrocchia di San Leonardo, per celebrare la Patrona di Cerreto Guidi Santa Liberata. I due vessilli sono dipinti ogni anno gratuitamente da un maestro pittore di una delle città aderenti alla FIGS (Federazione Italiana Giochi Storici). Quest’anno la città prescelta è stata Montopoli Valdarno (Pisa), che ha accolto con entusiasmo l’invito. Non è un caso, perché Cerreto Guidi e Montopoli Val d’Arno sono accomunate da una radicata tradizione popolare, legata alla passione e partecipazione alle rispettive rievocazioni storiche, che da circa mezzo secolo si svolgono nei due antichi borghi.

I due drappi per il Palio del Cerro sono stati consegnati nel corso di una suggestiva manifestazione, tra rulli di tamburi, volteggiar di bandiere e danze rinascimentali, dalle autorità di Montopoli a quelle di Cerreto Guidi. I due Palii sono ora custoditi dal Sindaco Simona Rossetti fino alla presentazione ufficiale alla propria cittadinanza, che avverrà nel corso della tradizionale cerimonia, civile e religiosa, che si svolgerà giovedì 29 agosto, alle 21,00 nel meraviglioso scenario del giardino antistante la Villa Medicea, che sovrasta le scalee del Buontalenti.

E’ Mauro Petralli l’autore dei drappi del Palio del Cerro 2019. Le opere di Petralli saranno esposte in una mostra personale, allestita presso la Palazzina dei Cacciatori (Via Santi Saccenti 2), che sarà inaugurata giovedì 29 agosto alle ore 18,30, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti e del Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 1 Settembre (orari di apertura 18,00-22,00, domenica anche 10,00-13,00).

I biglietti per il Palio del Cerro (prezzo invariato € 13) saranno in vendita da martedì 27 agosto presso l’Ufficio Turistico Pro Loco e presso le sedi delle quattro Contrade.

MAURO PETRALLI – MAESTRO DEL PALIO DEL CERRO 2019 – NOTE BIOGRAFICHE

Il maestro è nato a Montopoli Val d’Arno, dove svolge l’attività di pittore ormai da più di trentacinque anni, presso un vecchio laboratorio. L’artista ha iniziato a dipingere negli anni ottanta con il gruppo di Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno, seguendo i corsi di pittura e di incisione tenuti da Romano Masoni. Da allora ha allestito 29 mostre personali, numerose mostre collettive e rassegne d’arte in Italia ed in Polonia. A partire dagli anni novanta ha partecipato a numerose estemporanee e concorsi di pittura conseguendo diversi premi. I suoi lavori, senza tecnologici compromessi, giocano sulle tonalità dei colori in maniera evanescente ed in essi la luce e la consistenza visiva si perdono intorno all'oggettività. Petralli ha sperimentato nuove soluzioni cromatiche ed ha trovato il suo modo d'esprimersi, usando colori acrilici molto diluiti su una tela trattata e molto umida, con la tecnica così detta dell’”acqua-fresco”.

Fonte: Ufficio Stampa

