L'attaccante cerretese Alessio Lava al Nocerina 1910: "Sono pronto a rimettermi in gioco in Italia"

"Sono molto felice e motivato per questa nuova avventura. Adesso si, sono pronto per rimettermi in gioco in Italia dopo aver giocato gli ultimi 3 anni nei professionisti all’ estero".

Così scrive su Facebook Alessio Lava, attaccante classe 1990, originario di Bagno a Ripoli e cresciuto a Cerreto Guidi.

Alessio è ritenuto una delle colonne portanti della Cerretese. Una volta arrivato dentro al mondo del pallone fiorentino, il giovane si è guadagnato una posizione di primo piano con le sue numerosi reti in varie squadre dilettantistiche della regione. Fino al 2016 appunto, al trasferimento in Costa Rica: spostamento che ha conferito ad Alessio una posizione di primo piano, con la partecipazione in cinque società diverse, tra le quali Juventud Escazuceña, Liberia, Curridabat, Cofutpa e Cs Uruguay. Bomber anche ai Caraibi, visto che l'attaccante ha calciato nelle reti di serie A e B numerose volte.

Ma adesso ecco che ritorna a correre coi tacchetti sui prati toscani, come già lui stesso ha annunciato qualche mese fa sui social : "Non ho parole per dire quello che provo. Tre anni fa sono arrivato qua e sono stato adottato come un figlio. Arrivai sognando e grazie a Dio ho realizzato i miei intenti. Ho ricordi ottimi che mi hanno fatto crescere come persona e calciatore. Oggi termina la mia esperienza qua, sono orgoglioso e la porterò nel cuore sempre. Torno nella mia terra, so che arriveranno grandi notizie".

Ancora Alessio e i tifosi non conoscevano la destinazione della sua carriera, fino all'ultimo recentissimo post condiviso: "Quando mi è stata proposta questa opportunità non ci ho pensato 2 volte e il giorno dopo ero già a Nocera Inferiore ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Ho voluto fortemente questa piazza. Sono onorato di poter giocare per questa grande società storica, darò tutto me stesso dentro al campo e mi suderò la maglia per non deludere questa grandissima tifoseria".

Il calciatore toscano, mezzo fiorentino e mezzo cerretese che corre col pallone fra i piedi fin da bambino, dal Costa Rica torna nello stivale per una nuova avventura che visti i presupposti, lo vedrà al centro del comune campano nelle nuove avventure col Nocerina 1910.

