Lavori in via Cerretani a Firenze, ecco quando tornerà l'acqua

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che causa problemi tecnici insorti nel corso delle operazioni propedeutiche all’intervento, la sospensione dell’erogazione dell’acqua per il lavoro su via Cerretani previsto per questa mattina inizierà alle ore 10.00 circa e non alle 8.00 come inizialmente previsto. Per questo motivo anche il termine dell’intervento slitta di qualche ora e si chiuderà nel tardo pomeriggio. Ricordiamo che il servizio sarà sospeso sul lato civici pari di via Cerretani, da via Zannetti a via dei Conti e fino al civico 66 compreso, e via Panzani fino all’incrocio con via del Giglio. Abbassamenti di pressione potranno registrarsi nelle vie immediatamente limitrofe, soprattutto si piani alti e privi di autoclave.

Fonte: Publiacqua - ufficio stampa

