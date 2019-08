Livorno diventa Hogwarts, raduno dei fan di Harry Potter

Le due Fortezze Nuova e Vecchia da sabato 24 a giovedì 29 agosto si trasformeranno nel regno magico della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e maghi e streghe si riuniranno per il quinto raduno nazionale Fan Harry Potter dal titolo “Ordine Scatenato”, organizzato dall'associazione Caput Draconis. L'evento è strutturato in numerose attività, tra cui le lezioni come in una vera scuola. Si impareranno nozioni di difesa contro le arti oscure; pozioni; cura delle creature magiche; incantesimi; divinazione; storia della magia; antiche rune. Le lezioni saranno tenute da giovani laureati, dottoranti, zoologi e da un antropologo di Liverpool. Il raduno aprirà ufficialmente i battenti sabato 24 agosto alle 15 in Fortezza Nuova con la Cerimonia di Smistamento. Nei sei giorni si alterneranno: lezioni, quidditch, caccia al tesoro notturna presso il Parco Centro Città, duello di incantesimi alla Terrazza Mascagni lunedì 26 agosto alle 22, Ballo del Ceppo martedì 27 agosto alle 22 in Fortezza Vecchia (evento a pagamento), scacchi magici mercoledì 28 agosto alle 15. Previsto anche un giro dei Fossi Medicei (a pagamento), da fortezza a fortezza, con approdo suggestivo e magico in Fortezza Vecchia. Gli studenti saliranno dai sotterranei per raggiungere le aule dove si tengono le lezioni. Fulcro del raduno è la “trama”, ovvero la storia che si dipana nei giorni di attività, ambientata in una sorta di universo espanso. L'ingresso è gratuito ed alcuni eventi sono a pagamento. Per la partecipazione alle lezioni è richiesta la tessera dell'associazione al costo di € 16, della durata di un anno. L'associazione Caput Draconis ha una pagina facebook ed un sito internet.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

