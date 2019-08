"Trattato come spacciatore, ma sono in regola": la denuncia di un coltivatore di Piombino

"Mi hanno chiamato spacciatore, mi hanno creato danni morali, fisici e pure d'immagine. In realtà sono un coltivatore di canapa regolare". Sono le parole di Mattia Giorgi, 24enne di Piombino che lo scorso 19 luglio balzò agli onori delle cronache per la scoperta di una serra di marijuana (qui la vicenda di un mese fa). A distanza di poche settimane, Giorgi, dapprima arrestato, è tornato in libertà e annuncia una battaglia legale.

"Non sono un drogato né uno spacciatore. Coltivo canapa per persone coscienti che ne fanno un uso giusto. Il livello di Thc non è superiore a quanto consentito dalla legge". Giorgi è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, essendo scappato al momento dell'arrivo dei poliziotti nella piantagione. Nell'udienza preliminare è stata smontata l'accusa di spaccio, la coltivazione è in regola. Rimangono 'in piedi' la resistenza a pubblico ufficiale, con tanto di lesioni al poliziotto causate dal cane, e nove grammi di marijuana per uso personale.

La ricostruzione di cosa accadde quel 19 luglio a Arca (Piombino) secondo il 24enne è ben diversa: "Ho trovato gente in divisa con le pistole, il mio cane si è spaventato e ha iniziato a abbaiare. Uno degli agenti mi ha intimato di legarlo altrimenti gli avrebbe sparato. Ho avuto paura, mi hanno sparato dietro. Per me è stato un grave danno, hanno tolto tutte le piante della mia azienda...".

E ora? Giorgi provvederà a dimostrare la sua innocenza ma continuerà a svolgere il suo lavoro di canapicoltore. "A volte viene voglia di abbandonare tutto e andarsene in Spagna”, commenta sconsolato, "ma con l’aiuto della mia famiglia intendo aumentare le dimensioni della coltivazione e arrivare a qualche migliaio di piante. Il mio obiettivo è entrare nel comparto della bioedilizia”.

Tutte le notizie di Piombino