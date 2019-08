Meeting Salute, Maggiali (Direttore Ostetricia Asl Toscana): "In gravidanza importante è prendersi cura, non curare"

La donna al centro della cura anche durante il percorso nascita, è il titolo dell'intervento con cui Arianna Maggiali, direttore di Ostetricia professionale della Asl Toscana centro, ha preso parte questa mattina al Meeting Salute a Rimini (18-24 agosto) insieme ad altri professionisti intervenuti sul tema tra cui Giovanni Scambia, presidente Sigo (Società Italiana Ginecologia Ostetricia). Maggiali ha parlato della violenza in gravidanza, della depressione post partum e anche della mediazione linguistica culturale per le donne straniere. “Importante è prendersi cura e non curare la donna in gravidanza – ha dichiarato - C’è bisogno di spazi per capire qual è il cambiamento della donna in questo particolare periodo. Le donne straniere sono le più vulnerabili nel percorso nascita e sono anche quelle che si rivolgono molto, oltre il 70%, al percorso pubblico della gravidanza. Per donne straniere intendiamo anche vittime di tratta che in questo momento stiamo prendendo in carico nel nostro percorso Persefone”.

Al Meeting Salute è presente anche uno spazio espositivo della Regione Toscana. Giovedì 22 parteciperà al Meeting, Cristina Rossi del Dipartimento infermieristico ed ostetrico con una relazione sul tema “Quale assistenza nel Paese più vecchio del mondo?”. Si parlerà dell’infermiere di famiglia e del nuovo modello organizzativo territoriale per una presa in carico completa del paziente e della sua famiglia.

Fonte: AUSL TOSCANA CENTRO

