Metrocittà, avviso di locazione per terreno a Firenze

È pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Firenze un avviso di locazione di un terreno di circa 3700 metri quadrati posto tra via Aretina a Firenze e il tracciato della linea ferroviaria Firenze-Roma.

L’area deve essere destinata ad uso parcheggio e la locazione è prevista della durata massima di sei mesi. Per le offerte c’è tempo fino alle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2019. La seduta pubblica di aggiudicazione si terrà il 23 settembre 2019, ad iniziare dalle ore 10:00, presso la sede della Città Metropolitana di Firenze (Via Ginori, 8 Sala Oriana Fallaci).

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

