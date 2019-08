Metrocittà, servizi notarili: avviso di richiesta di manifestazioni di interesse

La Città Metropolitana di Firenze intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere a singoli affidamenti di servizi notarili per il biennio 2019 -2020.

I servizi da svolgere consisteranno nella predisposizione di atti notarili (redazione, controllo, stipula, autentica di firme o atto pubblico, e quant’altro necessario).

Possono presentare domanda gli iscritti all’Albo professionale notai del Distretto notarile di Firenze, Prato e Pistoia in possesso dei requisiti richiesti.

La manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre e le ore 13.00 del 20 settembre 2019.

Il testo dell’avviso e il modello di presentazione delle manifestazioni d’interesse sono pubblicati sul sito della Città Metropolitana alla pagina http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/bandi-di-gara-in-corso-di-validita/

Informazioni possono essere richiesti alla Dott.ssa Laura Palchetti (Tel. 055/2760067, e-mail: laura.palchetti@cittametropolitana.fi.it) responsabile della P.O. Gestione del Patrimonio.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze