Monteaperti passato e presente, ricco programma di eventi

Appuntamento con la storia a Casetta che da giovedì 22 agosto a mercoledì 4 settembre ospita l'edizione 2019 di 'Monteaperti passato e presente'. Per ricordare la storica battaglia combattuta il 4 settembre 1260 tra guelfi e ghibellini, la frazione castelnuovina ospita un ricco programma di eventi. Musica, sport, ballo e tanta buona cucina saranno gli ingredienti del tradizionale appuntamento estivo. La Festa si concluderà, come sempre, mercoledì 4 settembre con la rivocazione della storica battaglia datata 1260, quando la Siena ghibellina, prima di affrontare la nemica Firenze guelfa, decise di fare un atto di affidamento alla Madonna del Voto, consegnandole le chiavi della città.

Tutti gli appuntamenti del primo weekend. Il programma della festa si aprirà giovedì 22 agosto con la cena della pizza alle ore 20 a cui seguirà la serata di tango argentino. Anche venerdì 23 agosto appuntamento con i migliori piatti di pesce per la cena di mare e con tanta buona musica con lo spettacolo dal vivo con Dasy Vaselli e Niccolò Paganini. Il weekend proseguirà sabato 24 agosto alle ore 15 su due ruote con la settima pedalata 'Passato e Presente', dalle ore 20 con la cena del fritto e dalle ore 21.30 con in compagnia del ballo di Alessio Alunno. Ancora tanta musica domenica 25 agosto con le esibizioni della Scuola di Ballo MG Siena che si esibirà a partire dalle ore 18. Il primo fine settimana di festa si concluderà, come da tradizione, a tavola per la cena al serf-sevice e in pista con l'Orchestra Prestige. Tanti anche gli eventi in programma da giovedì 29 agosto e fino a domenica 1 settembre, prima del gran finale di mercoledì 4 settembre, dedicato alla storica battaglia con la tradizionale cena in battaglia, i racconti di storici e musici e la fiaccolata alla Piramide di Monteaperti.

