Travolto da un cancello a Montelupo, finisce in ospedale

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, un uomo è stato travolto da un cancello nei pressi nel complesso sportivo Graziani, in Via Cellini, a Montelupo Fiorentino.

Da quanto si apprende, il cancello sarebbe stato di grosse dimensioni, in ferro pieno, in una zona del campo da gioco recentemente rimesso a nuovo.

Il fatto sarebbe avvenuto durante un allenamento di calcio. Le cause della caduta, stando a una prima ricostruzione, deriverebbero da un posizionamento errato o da una dissaldatura dei supporti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino e l’uomo è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

