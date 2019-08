Montespertoli Musica Estate, gli ultimi tre appuntamenti

Continua Montespertoli Musica Estate che si protrarrà poi fino a domenica 1 Settembre. Le serate di MoMu continueranno a portare la musica nei castelli e nei luoghi d'arte più suggestivi, immersi nella splendida campagna di Montespertoli. L'edizione 2019 è a cura del Teatro Popolare d’Arte ed è dedicata al tenore di Montespertoli Amedeo Bassi nella ricorrenza dei settanta anni dalla sua morte.

Giovedì 22 agosto l’incantevole Azienda Vinicola La Ripa Verde nella frazione di La Ripa ospiterà alle 21:30 il Gran Cabaret di Madame Pistache, un viaggio musicale condotto, suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa violinista ad alto tasso comico.

Il 29 agosto alle 18:30 in piazza del Popolo sarà la volta de La notte delle Fiabe. Un pomeriggio dedicato a bambini e adulti dove alcuni attori si alterneranno sulla scena e daranno vita a favole per tutte le età. Il suono dell’arpa di Irene Betti ci accompagnerà in questo mondo incantato.

Sempre il 29 agosto, alle 21:30 in piazza Maria e Angela Fresu a Martignana, i Vocal Blue Trains in concerto. Dopo lo spettacolo sold out al Teatro Puccini di inizio anno e la recente vittoria al Festival Internazionale Moscow Sounds, i Vocal Blue Trains porteranno il gospel tinto di elettronica presentando nuovi arrangiamenti e reinterpretazioni dei brani più significativi del panorama musicale internazionale.

Il gran finale di MoMu sarà affidato al duo Parker-Brown che domenica 1 settembre alle ore 18:00 presso la sede dell’Associazione Prima Materia a San Quirico in collina terranno un concerto che avrà come protagonista la quarta sonata di Beethoven per violoncello e pianoforte. In chiusura aperitivo e jam session aperta a tutti.

I concerti della rassegna “MoMu - Montespertoli Musica Estate” sono tutti a ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

