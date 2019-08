Nominato il nuovo segretario generale del Comune di Livorno

Maria Luisa Massai ricopre da oggi l'incarico di segretario generale del Comune di Livorno. Il sindaco Luca Salvetti l'ha nominata con il provvedimento n. 109265 del 12 agosto, protocollato il giorno successivo dall'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali e deliberato dal CdA Nazionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Maria Luisa Massai è nata a Follonica il 13/11/1956, è laureata in giurisprudenza e dal 1982 lavora in ambito amministrativo. Da oggi è entrata in servizio in Comune.

In allegato il curriculum vitae del segretario generale.

Fonte: Comune di Livorno

