Turista perde portafoglio, la municipale lo trova e glielo restituisce

Aveva smarrito il suo portafoglio e probabilmente avrebbe perso il volo per tornare a casa due giorni dopo, ma una pattuglia della Municipale lo ha ritrovato e glielo ha restituito: è successo a un ragazzo spagnolo il giorno di Ferragosto. I vigili di quartiere si trovavano nella zona del Ponte Vecchio per alcuni controlli. Sul posto hanno notato un portafoglio contenente circa 33 euro, tre carte di credito, documenti di identità ed un tesserino militare. Dopo qualche controllo il portafoglio è risultato di un ragazzo spagnolo, un militare in vacanza a Firenze. Per rintracciarlo, gli agenti hanno effettuato alcune ricerche sui social: il ragazzo è stato così contattato e gli è stato restituito il tutto il giorno seguente. Il giovane successivamente ha sentitamente ringraziato gli agenti per il loro operato anche attraverso una mail. Due giorni dopo infatti aveva il volo di rientro e senza documenti avrebbe quasi sicuramente dovuto rimandarlo, l’intervento dei vigili invece ha fatto sì che potesse tornare a casa senza problemi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze