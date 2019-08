Picchia la moglie e il figlio di 6 anni: denunciato 34enne

Tentata violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie, maltrattamenti in famiglia e minacce di morte alla consorte e ai suoi familiari residenti in Cina. È questa l'accusa per un 34enne di origine cinese residente a Prato. A denunciarlo è stata la stessa moglie, 30 anni, anch'essa residente a Prato. Le violenze andavano avanti almeno dal 2013, questo ha riferitola donna andando a sporgere denuncia alla polizia. Il 34enne avrebbe avuto comportamenti violenti anche nei confronti del figlio di 6 anni, tanto che la donna lo ha portato dai nonni in Cina. L'altra sera l'ennesimo episodio di violenza, quindi la chiamata alla polizia e l'intervento degli agenti.

