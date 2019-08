Riapre il cantiere per la posa delle tubazioni in via delle Sezioni a Piano di Conca

Riapre il cantiere per la posa delle nuove tubazioni dell'acqua che interessa via delle Sezioni a Piano di Conca. Dopo lo stop alla prima parte degli interventi del 2 agosto scorso, lunedì 26 agosto gli operai riprenderanno i lavori di scavo, posa e ripristino del manto stradale.

Dopo il tratto già completato di via delle Sezioni che dall'intersezione con via Sarzanese arriva fino a via Montessori, il cantiere ora interesserà la parte di via delle Sezioni a Piano di Conca che dall'incrocio da via Montessori arriva fino a via Emilia e via di Mezzo. I lavori dovrebbero concludersi per il 10 di settembre.

In occasione dell'allestimento del cantiere saranno apportate alcune modifiche alle normali linee dei bus di Vaibus. La linea E29 Viareggio-Stiava-Capezzano non transiterà per via delle Sezioni e via di Mezzo ma proseguirà la sua corsa lungo la via Sarzanese: in questo caso saranno attivate fermate alternative sulla via Sarzanese all'altezza del bar Ferro e nella zona di Montramito. La linea E31 Viareggio-Piano di Conca-Mommio-Camaiore sarà regolare fino alla via sarzanese incrocio via con le Sezioni, prosegue dritto sulla via Sarzanese, poi prende a destra la via di Mezzo, a sinistra in via della Sezioni per poi riprendere il regolare tragitto. Nel viaggio di ritorno passa da via delle Sezioni all'intersezione con via di Mezzo, poi gira a destra sulla stessa via di Mezzo, quindi transita per via Papa Giovanni XXIII per poi tornare sulla via Sarzanese e riprendere il regolare percorso. Due le fermate alternative attivate per ovviare i disagi: in via delle Sezioni località Geri e in via Sarzanese a Montramito.

“Siamo riusciti ad ottenere lo stop del cantiere ad inizio agosto – ricorda l'assessore ai lavori pubblici Franco Simonini – e allo stesso tempo ad ottenere che per la partenza di questa nuova trance di lavori siano utilizzate due squadre di operai anzichè una come nel primo intervento, in modo da limitare e contenere i disagi per i residenti e i commercianti della zona”.

Fonte: Ufficio Stampa

