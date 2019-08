Sagra della cinta senese brada a San Casciano dei Bagni

La sagra vecchio stile, dedicata alla cinta senese allo stato brado, si svolge dal 22 al 25 agosto allo stadio comunale di San Casciano Bagni. L’ubicazione è scontata: si tratta della festa della locale società sportiva, con il patrocinio del Comune. Segno dei tempi, dalle 22 in poi di ogni giorno, ci saranno serate all’insegna dello street food con hamburger e wurstel, ovviamente di cinta. Le giornate scorreranno secondo un canone consueto, ma sempre di successo, con la degustazione quotidiana di piatti di cinta senese, a partire dalle ore 20. Giovedi 22 in programma un incontro di calcio amichevole (ore 18), più tardi (ore 21,30) musica dal vivo con gli Hullers di Andrea Pinsuti e Diego Perugini. Venerdì 23 concerto (ore 21) con i Carta Canta Project, sabato 24 (ore 17,30) mini torneo di calcio per i giovani, domenica 25 (ore 12) grande pranzo a base di cinta senese. A seguire (ore 16,30) sfida triangolare di calcio dedicata a Furio Fè. Chiude la giornata il ballo liscio (ore 21,30) con Claudio e Luana.

