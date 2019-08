Scatta l'antincendio senza le fiamme: evacuato reparto al Noa di Massa, Asl denuncia

Durante la scorsa notte, verso le 4 del mattino, dall'impianto antincendio del Noa di massa è scattato l'allarme provocando l'evacuazione di 14 pazienti.

La Asl e il direttore dell'ospedale hanno sporto denuncia contro ignoti per presunta manomissione, poichè l'antincendio si sarebbe attivato in un reparto di polispecialistica, in assenza di fiamme.

La sostanza fumogena rilasciata dall'impianto ha invaso il reparto da dove poi sono stati fatti evacuare i 14 pazienti e trasferiti in altri reparti. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità dopo la bonifica delle stanze. L'attivazione del sistema antincendio, pur in assenza di pericolo, è in corso di accertamento.

