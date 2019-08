Muore a 48 anni Simone Perrotti: tragedia a San Miniato

È morto a soli 48 anni Simone Perrotti, residente a San Miniato. A trovarlo sono stati i figli che non vedendo la tavola apparecchiata per la colazione sono andati a cercarlo in camera. Immediata la chiamata alla madre, poi i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Probabilmente ad ucciderlo è stato un malore improvviso. Subito sono stati allertati i soccorsi per cercare di salvare Perrotti, anche via telefono i sanitari inviati dal 118 hanno fatto il possibile ma il 48enne non ce l'ha fatta. È stato portato all'ospedale di Empoli ma era già senza vita. Sono già molte le persone che lo stanno ricordando con una frase o una foto su Facebook, la perdita improvvisa di Perrotti ha lasciato un segno sia a San Miniato sia nel Comprensorio del Cuoio.

Tutte le notizie di San Miniato