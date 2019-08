Sorpreso a spacciare, colpisce un carabiniere: arrestato

I carabinieri di Pisa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un 20enne di origini tunisine. Sorpreso in atteggiamenti sospetti in via Notari, il giovane alla vista dei militari si è liberato di un involucro, successivamente recuperato, risultato contenere sei grammi circa di cocaina. Inseguito, ha ingaggiato una breve colluttazione con due carabinieri, venendo prontamente bloccato. Durante le fasi dell’arresto uno dei militari ha ricevuto un violento colpo al basso ventre, venendo in seguito visitato presso l’Ospedale di Cisanello e giudicato guaribile in sette giorni di prognosi.

