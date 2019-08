A Pisa in via Notari i Carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne di origine senegalese. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva uno spinello a due ragazze del luogo, di cui una minore, identificate e debitamente segnalate alla Prefettura di Pisa. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish.

Tutte le notizie di Pisa