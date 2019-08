Stagione iniziata per lo Scandicci: i ragazzi in ritiro aspettano di entrare in campo

E' ufficialmente partita la stagione per il Settore Giovanile dello Scandicci. Lavoro proficuo nel ritiro di Fiumalbo per i due gruppi di Allievi, i 2003 di Andrea Bertini (tecnico confermato) e i 2004 di Fabrizio Cosaro (proveniente dalla Sangiovannese): allenamenti e crescita dei collettivi in una stagione in cui i Blues vogliono essere, come al solito, protagonisti.

Da mercoledì 21 partito il ritiro – sempre nella splendida cornice di Fiumalbo – per il doppio gruppo dei Giovanissimi: i 2005 sono diretti da Fabio Montemaggi (tecnico provenienti dallo Zenith Audax), mentre i 2006 da Claudio Fioravanti (confermato dopo gli ottimi risultati nella Scuola Calcio). Dal 25 agosto sarà invece il turno degli Esordienti A 2007.

Intanto, sono pronti a partire i Tornei Opening al Bartolozzi di Scandicci. In campo i ragazzi del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, in preparazione della nuova stagione. Si parte con il Memorial Mattia Brendaglia, riservato alla categoria Allievi U17: tra venerdì 23 agosto e domenica 25 agosto saranno in campo Scandicci, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese e Livorno.

Avanti poi con il torneo per gli Allievi B U16: tra lunedì 26 agosto e giovedì 29 agosto impegnati Scandicci, San Donato Tavarnelle, Margine Coperta e Sangiovannese. Mercoledì 28 agosto e sabato 31 agosto impegnati invece i Giovanissimi U15 di Scandicci, Fiorentina, Poggibonsese Invicta e Ponsacco. In campo tra martedì 27 agosto e venerdì 30 agosto invece i Giovanissimi B U14, categoria nella quale si sfideranno Scandicci, Poggibonsese Invicta, Oltrera e Virtus Rifredi. Si chiuderà con gli Esordienti 2007: partite tra sabato 7 settembre e domenica 8 settembre per Scandicci, Lastrigiana, Sestese e Valdarno.

