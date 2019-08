Studio su celle solari sensibilizzate con biomolecole: Legambiente premia UniSi

Un progetto di ricerca sulle nuove frontiere della produzione di energia rinnovabile premiato da Legambiente: il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dell'Università di Siena ha ricevuto il riconoscimento Buone pratiche per l’innovazione, per il progetto Dipartimento di Eccellenza relativo alla sperimentazione Bio sensitized solar cells - progettazione di dispositivi innovativi per la conversione di energia solare.

Il progetto, che serve a studiare l’applicazione di sistemi biologici alla produzione di fotovoltaico innovativo, è stato selezionato in ambito nazionale da una commissione tecnica. Il premio è stato consegnato alla direttrice del dipartimento Annalisa Santucci da Marco Onado, docente di Economia alla Bocconi di Milano.

La professoressa Santucci, nel ritirare la targa, ha ringraziato Legambiente per il prestigioso riconoscimento e ha descritto le attività del dipartimento, ricordando anche il ruolo del professor Massimo Olivucci, delegato al progetto Dipartimento di Eccellenza, e la professoressa Adaglisa Sinicropi, coordinatore dello studio sull’energia innovativa e sulle celle solari sensibilizzate con biomolecole.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

