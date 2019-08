Successo a Marradi per la Notte delle Streghe

Personaggi cattivi di fiabe, cartoon e film hanno popolato Marradi nella "Notte delle streghe" sabato scorso. Tema di questa edizione era infatti "La rivincita del male".

Vie e piazze sono piombate in atmosfere cupe e inquientanti, con 120 figuranti e scenografie, coreografie, fumo, luci e musica... 'da paura'. E anche questa edizione è stata un successo, con oltre 4000 persone che hanno affollato l'evento estivo.

"Tante persone, tante famiglie, tanti tantissimi bambini hanno riempito il centro di Marradi", dice soddisfatto il sindaco Tommaso Triberti, che continua: "il ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile un evento che ogni anno si rinnova con sempre grande fantasia e capacità organizzativa. Partendo ovviamente dalla Pro Loco, organizzatore delll'evento, alle forze dell'ordine e alle associazioni di soccorso sempre disponibili, ai tanti volontari che hanno contribuito con impegno e passione alla riuscita ma una parola in più mi permetto di esprimerla per rappresentare l'orgoglio e la gratitudine per l'impegno che per settimane giovani e giovanissimi marradesi hanno profuso per immaginare e realizzare, scenografie, costumi, trucchi, l'animazione. Il futuro sono loro - conclude il sindaco - e se questo impegno e lavoro sono le premesse, c'è da essere molto fiduciosi".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Marradi