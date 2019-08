Tesserini venatori a Cascina, tutte le info utili

Il Comune di Cascina informa che presso l'Ufficio relazioni con il pubblico in via Palestro 2, fino al fine del mese di settembre, è aperto tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, in orario 8:30-12:00 lo sportello caccia per la consegna dei tesserini venatori 2019.

Lo sportello sarà aperto anche il giorno precedente alla pre-apertura della caccia, ovvero sabato 31 agosto, in orario 8.30-12, e il giorno precedente all'apertura della caccia, ovvero sabato 14 settembre sempre in orario 8:30-12:00.

Si consiglia agli interessati di recarsi alla sportello in anticipo rispetto alle date di apertura della caccia, e di non attendere gli ultimi giorni utili, per evitare attese e code.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

