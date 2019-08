TNT Empoli, il talento Ginevra Taddeucci sfiora la doppia vittoria in Coppa Len

Ginevra Taddeucci, talento del T.N.T. Empoli per le prove in acque libere, ha mancato di appena otto decimi di secondo la doppia vittoria consecutiva in Coppa Len. Nella quarta tappa della tradizionale rassegna europea, svoltasi al lago Ohrid in Macedonia sui 10 km, l’allieva del dt biancazzurro Giovanni Pistelli è stata battuta in volata dalla sorprendente portoghese Angelica Andre, mentre aveva centrato il successo nell’appuntamento precedente tenutosi all’interno del porto di Barcellona sempre sulla distanza dei dieci chilometri.

Nonostante sia poco attendibile un accostamento, in base alle differenti condizioni ambientali e al percorso tracciato, la ventiduenne atleta di scuola empolese, ha pure migliorato il tempo in maniera sostanziosa: 2h 4’30”15 il crono realizzato in Catalogna rispetto a 1h 55’48”7 firmato nel nord del Paese macedone dove era l’unica azzurra presente. Tale medaglia d’argento suffraga le costanti ‘bracciate’ in avanti di una ragazza avviata a ritagliarsi uno spazio anche nella squadra italiana di fondo. Magari per seguire l’esempio della quarantaquattrenne tedesca Angela Mauer, giunta al terzo posto.

Quest’edizione di Coppa Len terminerà il 31 agosto a Copenaghen con una gara di 6 km lungo i canali della capitale danese. Intanto, dall’11 al 13 settembre, la società di viale delle Olimpiadi aprirà la prossima stagione organizzando un collegiale a Poggio all’Agnello, vicino a Piombino, al quale parteciperanno i concorrenti Categoria. E il presidente Pistelli ha già annunciato molte novità, da scoprire giorno dopo giorno.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Empoli