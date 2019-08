Si finge dipendente Publiacqua e truffa una donna a Bagnolo

Ha detto di essere un dipendente di Publiacqua ma in realtà non lo era, ne ha approfittato e ha compiuto un furto in una casa nel Fiorentino. Il fatto è avvenuto il 19 agosto a Bagnolo, alle porte di Impruneta, e va a inserirsi in una serie di truffe simili andate in atto anche a Greve in Chianti e sempre a Impruneta nei mesi scorsi. Un fenomeno diffuso che è difficile da debellare.

Protagonista, suo malgrado, una donna che vive in via Imprunetana. Si è sentita suonare il campanello e ha aperto a un presunto dipendente di Publiacqua, con tanto di cartellino - che, evidentemente, era falso.

Il truffatore, descritto con un uomo di media statura, capelli castani e accento emiliano, ha detto di dover entrare in casa per fare "un controllo su un eventuale presenza di mercurio nell’acqua del rubinetto", stando a quanto si apprende dalla segnalazione della vittima.

La donna, che in quel momento si trovava sola, ha sprovvedutamente fatto entrare il soggetto che le ha fatto aprire la cassaforte con la scusa che i materiali si sarebbero rovinati, dopodiché ha rubato tutti gli oggetti contenuti in cassaforte. Inoltre si è appropriato della borsa della donna con tutti i documenti, salvo poi svignarsela.

La vittima ha denunciato il tutto ai carabinieri e sono in corso le indagini per capire chi sia l'autore della truffa.

