Il raccordo Arezzo-Battifolle è temporaneamente chiuso in direzione autostrada A1 a causa di un veicolo in transito che ha disperso olio sul piano viabile. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 21 con uscita obbligatoria al bivio per San Giuliano.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica del piano viabile al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Fonte: Anas

