Verifica presso il punto fumatori del Santo Stefano, l'Asl: "Nessuna infrazione rilevata"

Relativamente al comunicato stampa di Nursind Toscana “Prato, infermieri sanzionati per un caffè. Nursind, “Clima inaccettabile” l’Azienda non conferma quanto riportato e precisa che nei giorni scorsi è stata effettuata solo una verifica presso il punto fumatori dell’Ospedale Santo Stefano di Prato senza peraltro rilevare infrazioni.Inoltre non risulta che il personale dell’Ospedale di Prato si sia rivolto alla Direzione sanitaria dello stesso presidio per segnalare quanto riportato nel comunicato stampa.

Fonte: Ausl Toscana Centro

