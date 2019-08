Banda ultralarga a Gambassi Terme, due mesi di cantieri

Arriva la banda ultralarga con la fibra ottica a Gambassi Terme: lo annuncia la Città Metropolitana di Firenze dando notizia dei lavori di scavo che comporteranno il senso unico alternato lungo la sp4 Volterrana per due mesi. L'ufficio viabilità della ex provincia ha annunciato che dal 2 settembre al 31 ottobre prossimi ci sarà il cantiere in tratti saltuari e diversi tra il km 33 e il km 46 con orario 7-18. Ci saranno movieri o semafori a regolare il traffico nella carreggiata ristretta e il limite di velocità è fissato sui 30 km/h.