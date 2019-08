Un 47enne è stato denunciato per spaccio a Empoli. V.R.P., di origini filippine, è stato fermato dalla polizia in piazza Farinata degli Uberti il 14 agosto. Era in bici e aveva un atteggiamento sospetto, secondo gli agenti.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 2.5 grammi di shaboo, nascosti all'interno di un pacchetto di sigarette. L'uomo, già arrestato per reati inerenti gli stupefacente, è stato trovato con altre 14 bustine di droga dopo la perquisizione domiciliare.

