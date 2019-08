Bronzo di Mario Nicotra del TNT Empoli ai mondiali juniores

Subito un bronzo ottenuto da Mario Nicotra, alfiere del T.N.T. Empoli, nella staffetta maschile 4x100 stile alla prima giornata dei campionati mondiali juniores presso la ‘Duna Arena’ di Budapest. Nella settima edizione della rassegna iridata giovanile, in corso fino a domenica 25 agosto con circa 800 atleti presenti di 126 paesi, il biancazzurro (classe 2002) ha partecipato a una gara emozionante e dall’elevata cifra tecnica. Le tre nazioni salite sul podio sono state capaci di abbassare il vecchio limite di categoria della prova con l’Italia scesa a 3’16”29. Mario Nicotra ha coperto la sua frazione nel tempo di 49”65 e pure i suoi tre compagni - Federico Burdisso, Thomas Ceccon e Stefano Nicetto - sono stati artefici di prestazioni superbe. La Russia ha comunque toccato la piastra con tre centesimi in meno guadagnando l’argento, mentre l’oro è andato agli Stati Uniti col crono di 3’15”80. Ma l’allievo di Giovanni Pistelli, dt e presidente della società empolese vicina al parco di Serravalle, avrà nuove occasioni per rientrare dalla capitale ungherese ancora più contento. Venerdì Nicotra disputerà la 4x200 stile e sabato parteciperà alle batterie dei 100 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto