Caccia, tesserini venatori: le info a Colle di Val d'Elsa

L'Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa comunica che è possibile ritirare gratuitamente il tesserino venatorio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune negli orari elencati di seguito. Nel mese di agosto al lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il mercoledì dalle 11,00 alle 13,00. Dal mese di settembre sarà invece possibile ritirare il proprio tesserino il lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00, il mercoledì dalle 11,00 alle 13,00, il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Si informa inoltre che sono state altresì programmate per questa finalità aperture straordinarie per i giorni di sabato 31 agosto e sabato 14 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per ritirare il proprio tesserino venatorio è necessario portare il porto d'armi per uso caccia in corso di validità, la ricevuta del versamento annuo di rinnovo della tassa di concessione regionale e governativa in corso di validità, l'allegato al porto d'armi (tesserino di colore giallo), la ricevuta rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta restituzione del tesserino della stagione venatoria precedente o tesserino 2018 – 2019.

Fonte: Ufficio stampa

