Camion con arredi in fiamme sulla Fi-Pi-Li

I vigili del fuoco di Castelfranco e della sede centrale di Pisa stanno intervenendo sulla superstrada Fi-Pi-Li tra le uscite di Santa Croce e Montopoli direzione mare per l’incendio di un autoarticolato che trasporta materiale di arredo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e al momento il traffico scorre su una sola corsia. Sul posto due pattuglie della polizia stradale per la regolamentazione della viabilità. Non ci sono persone coinvolte.

