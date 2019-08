Copertura 5G, proposta per Certaldo Alto. Cucini: "Valuteremo aspetti tecnici e di salute"

Il Comune di Certaldo informa che, nei giorni scorsi, ha ricevuto da parte della società Inwit spa, società di infrastrutture del gruppo Telecom, una proposta, per potenziare la copertura del segnale di telefonia mobile già esistente nel borgo medievale di Certaldo Alto. La proposta è stata formulata a Certaldo, così come a decine di altri comuni italiani, in virtù dell’accordo di massima che Inwit a stretto con l’Associazione Paesi Bandiera Arancione, cui Certaldo aderisce. Nella proposta si ipotizza la installazione di micro antenne, nei borghi storici, per supportare il segnale di tutte le compagnie telefoniche, con l’obiettivo immediato di potenziare il segnale attuale. Con una tecnologia che sarà idonea e compatibile per potere ospitare, in futuro, anche il 5G.

Come spiega il sindaco, Giacomo Cucini, che interviene anche a seguito della diffusione incontrollata di notizie parziali e allarmistiche su un canale social: “L’amministrazione comunale ha ricevuto l’azienda per ascoltare la proposta, ma deve ancora iniziare a valutarla: approfondiremo quindi nei prossimi mesi tutti gli aspetti di qualsiasi tipo, sia tecnici che di salute pubblica, che saranno necessari, come avviene per ogni pratica che riguarda il nostro territorio e i nostri concittadini. Sappiamo bene che i pareri sul 5G sono discordanti, ma proprio per questo va ricordato anche che l’Istituto Superiore di Sanità, che è l’ente statale di riferimento per la salute pubblica, ha da poco diffuso i risultati di una serie di ricerche scientifiche secondo le quali la telefonia mobile non è dannosa per la salute umana; questo dovrebbe, unitamente al fatto che la tecnologia 5G si sta già diffondendo in tante città italiane, indurre tutti ad una maggiore calma. Nei prossimi mesi quindi, valuteremo la proposta, facendo tutte le verifiche tecniche ed i passaggi necessari. Mi auguro anche che, così come l’amministrazione agisce in modo corretto e responsabile, si possano evitare polemiche eccessive che causano allarmismo e non portano contributi costruttivi, ricordando che, ogni volta che ci sono problemi concreti o timori documentati, contattare il Comune tramite i canali ufficiali è sempre la soluzione migliore”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo