Una denuncia per disturbo molesto in zona stazione

Pretendeva mance dopo aver indicato come acquistare biglietti della tramvia alla macchinetta automatica della fermata di via Alamanni, in zona stazione Santa Maria Novella. È stato scovato e denunciato dai Vigili di quartiere per disturbo molesto, con relative ordine “daspo”. Si tratta di un cittadino di origine rumena. Il fatto è avvenuto ieri mattina, gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni e lamentele di cittadini, turisti e passeggeri della tramvia. L’appostamento di ieri, supportato dalle riprese video, ha fatto sì che scattasse la denuncia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

