Per entrare in cimitero tira una pietra in testa a un passante: denunciato

La scorsa notte dai conducenti di alcune macchine in transito sulla SS223 è giunta la segnalazione al 112 di due uomini che stavano discutendo animatamente nei pressi del cimitero di Monticiano, nel Senese. I militari sul posto non hanno trovato le persone ma del sangue in un’area rurale vicino alla strada.

La perlustrazione assieme ai militari del Norm e delle stazioni di Sovicille e Siena hanno permesso di trovare un 31enne con alcuni graffi e delle escoriazioni sul corpo che nascondeva un coltello. Quando gli è stato chiesto conto dei suoi gesti, uno shock: ha affermato di aver ucciso un suo conoscente colpendolo in testa con un masso.

La persona aggredita, trovata alle porte del paese, era in realtà sempre viva anche se in stato confusionale: un 60enne con trauma cranico dichiarato guaribile in 10 giorni.

L’aggressore, senza fissa dimora, aveva tentato di introdursi all’interno del locale cimitero ed era stato invitato ad allontanarsi da un passante. Da qui è nata la colluttazione che si è conclusa con il masso tirato in testa e la fuga. Il 31enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

