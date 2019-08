Evade dai domiciliari e finisce in carcere. Deve scontare nove anni di reclusione

I carabinieri della stazione di Pistoia, più volte intervenuti per segnalare la violazione degli obblighi della detenzione domiciliare da parte di un 31enne pistoiese, hanno notificato oggi l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sostituito l’esecuzione della pena in corso con quella della detenzione in carcere. Il giovane, perciò, dovrà espiare i nove anni di pena detentiva, inflittagli per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, commessi dal 2011 al 2012, presso il carcere di Pistoia, dove è stato accompagnato subito dopo la notifica del provvedimento.

