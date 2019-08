I giovani bocciofili toscani si allenano a Venturina

Giornata di allenamento lunedì 19 agosto a Venturina (Livorno) per i giovani bocciofili Under 18 e Under 15 toscani. Gli undici convocati si sono ritrovati per un collegiale in preparazione dei prossimi Campionati Italiani Juniores in programma a Perugia dal 6 all’8 settembre. Ad ospitare gli atleti presso il Bocciodromo Comunale di Campiglia Marittima è stata la Bocciofila Val di Cornia del Presidente Marco Lionelli, con il consigliere della società Mauro Mannelli a fare da padrone di casa.

Per la categoria Under 18 c’erano Andrea Barbieri (La California), Giacomo Cecchi, Michele Mazzoni, Riccardo Mazzoni (Cortona Bocce), Andrea Pace (La California), Martina Palombo (Il 45), per la categoria Under 15 Tommaso Antonelli (Pieve a Nievole), Davide Biagi, Lorenzo Biagi (Migliarina), Andrea Rosella (La California), Gabriele Senserini (Sestese). La giornata di allenamento è stata coordinata dal Consigliere di Federbocce Toscana Simone Mocarelli, ed è stata curata dai tecnici Stefano Bartoloni, Francesco Biagi, Enza Lombardi, Luigi Pellegrini.

Ad assistere c’erano il Presidente Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, che ha stimolato tecnici e ragazzi sugli aspetti della preparazione fisica, dello spirito di gruppo e dell’autostima, e il delegato FIB Livorno Mario Loconte. Il presidente FIB Toscana e i Dirigenti della ASD si sono intrattenuti con il Vicesindaco con delega a sport e istruzione del Comune di Campiglia Marittima Iacopo Bernardini per parlare del Progetto che prevede l’introduzione del gioco delle bocce nella locale scuola primaria, che sarà avviato con il nuovo anno scolastico, e delle necessità di miglioramento del bocciodromo. Il Vicesindaco si è dimostrato interessato a affrontare le tematiche proposte.

Fonte: FIB Toscana

