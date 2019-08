Impianti fotovoltaici in Toscana e Piemonte, 24,5 milioni da Mps Capital Services

MPS Capital Services Banca per le Imprese, la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, ha perfezionato un finanziamento di circa 24,5 milioni di euro a favore di tre impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 12,5 MW collocati in Toscana (un impianto a Sansepolcro, Arezzo) e in Piemonte (due impianti a Poirino, Torino) riconducibili al gruppo tedesco Encavis AG (sponsor). MPS Capital Services nell’ambito dell’operazione svolge, oltre all’incarico di lead arranger e unico lender, anche il ruolo di banca agente e banca depositaria.

L’operazione è stata attuata attraverso la sottoscrizione da parte di tre differenti veicoli societari di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine su basi project finance senza rivalsa sullo sponsor, ovvero facendo esclusivo affidamento sui flussi di cassa derivanti dal progetto.

Gli asset finanziati, rappresentati da impianti in esercizio da alcuni anni, hanno complessivamente una produzione annuale attesa di circa 16 milioni di KWh, evitando l’emissione di circa 8 milioni di Kg di CO2 all’anno, pari indicativamente al consumo di energia elettrica di 5mila famiglie.

Encavis AG, quotata nello SDAX di Francoforte, è uno fra i maggiori players europei del mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile con una potenza installata in Europa superiore di 1,5 GW, rappresentata da 160 parchi fotovoltaici e 60 centrali eoliche in Germania, Italia, Francia e Regno Unito.

MPS Capital Services Banca per le Imprese è la società del Gruppo Montepaschi specializzata nell’offerta di servizi bancari e consulenziali alla clientela corporate, istituzionale, enti e pubblica amministrazione. Tramite la propria struttura specializzata di project finance è presente oltre che nel sostegno finanziario dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili, anche nel finanziamento delle operazioni di partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche.

Fonte: Monte dei Paschi di Siena Spa

Tutte le notizie di Siena