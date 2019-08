Incidente tra auto e mezzo pesante sul raccordo Siena Bettolle

I vigili del fuoco di Siena, allertati dal 118, stanno intervenendo per incidente stradale avvenuto tra un mezzo pesante ed una autovettura sul raccordo Siena Bettolle, direzione Bettolle, in prossimità della prima uscita di Sinalunga.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha preso in carico 2 feriti che sono stati trasportati presso l'ospedale di Nottola a Montepulciano.

