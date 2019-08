Invasioni digitali MuDEV, ultima giornata a Montespertoli

Presso il Centro per la cultura del vino I Lecci a Montespertoli, sabato 31 agosto ore 18.30 si svolgerà la quarta e ultima giornata delle Invasioni digitali all’insegna di Leonardo.

Il ritrovo è alle ore 18.20 davanti al museo (Via Lucardese, 74) e la visita si concluderà intorno alle ore 19.30 con una degustazione di vini locali e biscotti personalizzati #leogoesto.

La partecipazione è gratuita e in gruppo di max 25 persone.

Prenotazione obbligatoria al +39 0571 600255 ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

A ciascun partecipante saranno consegnate le spillette di gioco del MuDEV, una dedicata al sistema museale e l’altra con il volto di Leonardo da Vinci in chiave contemporanea.

Guidati da un capo-invasore che racconterà il museo in chiave insolita, gli invasori saranno invitati a scattare foto all’interno e all’esterno del museo con la spilla in primo piano e a condividere le immagini con gli hashtag dedicati (#invasionidigitali, #leogoesto, #MuDEV). Leonardo – utilizzato in una chiave narrativa simile a quello del Favoloso mondo di Amélie – assume così un valore iconico, un po’surreale.

I partecipanti avranno la possibilità di rivedere i loro scatti sui social non solo il giorno dell’invasione direttamente postati da loro ma anche nel corso dell’anno all’interno della campagna social del MuDEV e di Invasioni digitali.

L’obiettivo è quello di far conoscere il MuDEV, i suoi musei e la comunità del territorio anche attraverso un punto di vista meno convenzionale utilizzando i social network per un’invasione pacifica.

A Montespertoli il percorso prevede il museo della vite e del vino “I Lecci”. Racconta la storia di quel territorio, del suo patrimonio vitivinicolo e della straordinaria cultura materiale e popolare legata alla produzione del vino. L’Invasione si concluderà con una degustazione di vini locali.

Inoltre ciascun partecipante riceverà in omaggio i biscotti di #leogoesto, confezione di 3 squisiti dolcetti al cioccolato ispirati al nostro Leonardo da Vinci.

Il prodotto è offerto e creato artigianalmente da Pasquale La Rossa nel laboratorio di Via Roma a Certaldo.

L'Invasione si terrà in italiano e in inglese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

