Con la cocaina nelle mutande e nel cappello: arrestato

Nel pomeriggio di oggi, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno notato in via dello Steccuto un uomo che, mentre passeggiava tranquillamente, alla vista dei Carabinieri assumeva un atteggiamento guardingo e si introduceva in un fast food per eludere un eventuale controllo.

Il soggetto, identificato in un 36enne peruviano senza fissa dimora, incensurato ma irregolare sul territorio nazionale, veniva prontamente fermato e, tenuto conto del suo comportamento, perquisito. All’interno degli slip e nel risvolto del berretto da lui indossato, venivano rinvenuti complessivamente 5,80 grammi di cocaina, già suddivisa in nove dosi, nonché la somma in contanti di 120 euro di cui l’interessato non sapeva fornire giustificazione.

Il peruviano veniva, pertanto, dichiarato in stato di arresto per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani.

