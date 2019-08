Con la ricetrasmittente per passare l'esame di teoria per la patente: scoperto

Un 33enne pakistano è stato denunciato oggi dai carabinieri del Norm di Pistoia dopo aver tentato di utilizzare una micro ricetrasmittente per truffare l'esame di teoria della patente di guida alla Motorizzazione civile pistoiese. L'uomo, residente a Prato, è stato beccato e accusato di tentata truffa in concorso. I militari stanno ancora cercando il complice che era all'altro capo del contatto radio. Sempre i carabinieri suggeriscono all'uomo di presentarsi spontaneamente al comando, per non aggravare la sua posizione una volta che verranno disposti gli accertamenti tecnici

