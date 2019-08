Nasconde mezzo kg di hashish nelle mutande, arrestato pusher 22enne

Aveva mezzo kg di hashish in 50 dosi nascosto nelle mutande, pronto per spacciare ai clienti che lo avessero incrociato in auto. Nella serata di martedì 20 agosto i carabinieri del Norm di Pistoia hanno arrestato un 22enne pratese che si era fatto vedere per aver fatto una manovra repentina alla vista della gazzella. L'inseguimento è durato poco e dalla perquisizione è emerso lo stupefacente, poi sequestrato. In casa altri 10 g di hashish diviso in dosi. Dopo l'arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Santa Caterina a disposizione dell'autorità giudiziaria.

