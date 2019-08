Notte Bianca e Luna Park, limitazioni alla vendita di alcol in notturna

Sono state firmate e pubblicare oggi le ordinanze che riguardano le limitazioni concordate con la Questura di Lucca per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e per l'utilizzo di contenitori rigidi in occasione della Notte Bianca e del Luna Park. In particolare la nuova ordinanza integra la precedente che vieta la vendita per solo asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei giorni di venerdì e sabato di tutto il periodo compreso fra 14 giugno e 21 settembre dalle ore 21:00 alle ore 6:00 nel centro storico (comprese le Mura) via Mazzini, piazza Curtatone, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via del Pubblici Macelli, via Cantore, via Balani, via Dante Alighieri, viale San Concordio, via Savonarola, via Carlo Piaggia, via nazionale e limitrofe, via per Camaiore e limitrofe, via Viviani e via Urbicciani.

In occasione della Notte Bianca il normale divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, già previsto dalla legislazione nazionale, viene anticipato di un'ora: quindi dalle ore 2:00 alle ore 6:00 di domenica 25 agosto.

Sui viali di circonvallazione (con esclusione per i punti di grande distribuzione), il divieto di somministrazione e asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, (con eccezione all’interno dei locali e nelle aree all’aperto dei locali o di suolo pubblico concesse agli stessi) previsto dal regolamento di Polizia Urbana, è anticipato alle ore 18:00 di sabato 24 agosto e termina alle ore 6:00 di domenica 25 agosto. Nel centro storico dalle 21:00 del 24 agosto fino alle ore 6:00 del 25 agosto sarà vietata la detenzione di recipienti e contenitori rigidi di vetro o metallo.

Per quanto riguarda il Luna Park nei giorni 24, 25, 29, 30 e 31 agosto, 1,5,6,7,8,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28 e 29 settembre nella zona di piazzale Don Baroni, in via Barsanti e Matteucci, via delle Tagliate e in viale Carlo Del Prete (comprese le traverse di collegamento con via delle Tagliate) sarà vietata la vendita e somministrazione di bevande di gradazione superiore a 5° dalle ore 20:00 alle ore 3:00, fermo restando che dalla mezzanotte distributori automatici e negozi di vicinato non potranno vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Infine sempre nella stessa zona, anche in questo caso, il divieto di somministrazione e asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, (con eccezione all’interno dei locali e nelle aree all’aperto o di suolo pubblico concesse agli stessi) previsto dal regolamento di Polizia Urbana, è anticipato alle ore 19:00 e termina alle ore 6:00, dal 24 agosto al 29 settembre con esclusione per i punti di grande distribuzione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

