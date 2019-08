Occupano una casa disabitata e si allacciano abusivamente alla centralina Enel: arrestati

Due cittadini tunisini senza fissa dimora si erano stanziati in alcune case nella campagna pisana, utilizzando un allaccio abusivo alla vicina centrale Enel, nascondendo anche il filo a terra così che non fosse visibile.

Gli agenti della questura di Pisa sono riusciti a individuarli e ad arrestarli. Sono arrivati alle manette dopo aver trovato due moto rubate durante i controlli in zona litorale. I mezzi erano vicino alle case che sarebbero dovuti essere abbandonati ma che non lo erano. M.R. di 47 anni e S.H. di 28 anni erano in casa e stavano pranzando, con frigo e radio accesi.

Armati di piccozza, gli agenti hanno ritrovato l'allaccio abusivo. La centralina Enel danneggiata è stata posta sotto sequestro e i due sono stati arrestati per furto aggravato. Questa mattina ci sarà l'udienza per direttissima.

Nella stessa giornata sono continuati i consueti controlli nel centro cittadino, effettuati con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, che hanno consentito di rintracciare un cittadino magrebino irregolare sul T.N. che, immediatamente sottoposto ad espulsione, è stato nella serata accompagnato al CPR di Torino in attesa del definitivo accompagnamento alla frontiera.

Tutte le notizie di Pisa