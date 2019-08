Parte col raduno la stagione de Il Bisonte Firenze

Primo giorno di lavoro per Il Bisonte Firenze, che si è radunato stamani presso la palestra BodyLine per cominciare la preparazione in vista del campionato di serie A1 2019/20, il sesto consecutivo nella massima serie. Sei le giocatrici della prima squadra che hanno effettuato i primi test fisici agli ordini dei preparatori Terry Rosini e Nadia Centoni e sotto la supervisione del secondo allenatore Marcello Cervellin, in attesa del rientro di Giovanni Caprara dall’Europeo, nel quale sarà il ct dell’Azerbaigian: si tratta di Alice Degradi, Sara Alberti, Maila Venturi, Alice Turco, Giulia De Nardi e Daly Santana, che dopo aver completato la riabilitazione dall’intervento al ginocchio sinistro è pronta per cominciare la preparazione con il gruppo. A loro si sono aggiunte tre giovani della Rinascita Il Bisonte, la seconda squadra de Il Bisonte che parteciperà al campionato di B2: la schiacciatrice Arianna Vittorini (2002), la centrale Benedetta Gabbrielli (2002) e la centrale Denise Meli (2001), che farà costantemente parte anche del gruppo della A1 nel percorso di recupero dal grave infortunio (frattura di tibia e perone) occorsole l’anno scorso in B1 col Volleyrò Casal de’ Pazzi. Momentaneamente aggregata al gruppo anche la palleggiatrice Barbara Bacciottini, che ha ottenuto il permesso di allenarsi con Il Bisonte in attesa di trovare squadra, mentre le assenti sono le sei nazionali: le azzurre Sarah Fahr e Sylvia Nwakalor e la francese Christina Bauer rientreranno dopo l’Europeo (23 agosto-8 settembre), le olandesi Laura Dijkema e Nika Daalderop faranno anche la Coppa del Mondo (14-29 settembre) e la statunitense Mikaela Foecke arriverà a Firenze dopo la prima giornata di campionato, visto che probabilmente parteciperà anche al campionato Norceca (6-14 ottobre). Al termine dei test fisici, il gruppo si è spostato al centro Fisionova per un primo contatto col fisioterapista Michele Savarese, poi nel pomeriggio verranno effettuate le visite mediche e a seguire si terrà il primo allenamento atletico al campo di via del Filarete.

Fonte: Ufficio stampa

