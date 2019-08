Pusher scappa e manda carabiniere a terra, arrestato alle Cerbaie

Nuovo arresto tra i boschi delle Cerbaie, alla periferia di Fucecchio. I carabinieri della compagnia di Empoli hanno arrestato un 37enne marocchino irregolare in Italia, A.S.E. le iniziali, per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il servizio dei militari è avvenuto in borghese ieri pomeriggio, martedì 20 agosto, alle 18 circa. È stato notato uno scambio tra un automobilista e il 37enne appena uscito dal bosco. I carabinieri hanno inseguito quest'ultimo tra le fratte e lo hanno bloccato. L’uomo ha sgomitato violentemente facendo cadere uno dei militari e si è diretto verso un grosso coltello da cucina che teneva nei pressi della sua postazione di spaccio. Dalla colluttazione il pusher è uscito sconfitto. Sono stati ritrovati circa 20 grammi di cocaina divisi in 15 dosi mentre nel marsupio aveva 110 euro. La droga, il coltello e i soldi sono stati sequestrati e lo spacciatore arrestato. Stamattina ci sarà il processo per direttissima al tribunale di Firenze.

