Ritirare la pensione in sicurezza, a Chiesina l'aiuto dell'Associazione nazionale carabinieri

L'Amministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese, in accordo con l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Pescia-Collodi, gruppo di volontariato di fatto con sede a Chiesina Uzzanese, ha istituito un servizio di accompagnamento per il ritiro della pensione in sicurezza.

Dal 2 Settembre 2019 sarà attivo il numero di cellulare dell'Associazione per poter usufruire del servizio. L'appuntamento per il ritiro della pensione presso gli uffici postali potrà essere fissato al numero 3463251399, con un preavviso minimo di 2 giorni.

"Questo servizio innovativo, che viene svolto per la prima volta dall'Associazione sul territorio della Valdinievole, si aggiunge agli altri in essere su Chiesina Uzzanese e negli altri Comuni dal 2016. In questo modo si rafforza il rapporto con la cittadinanza e con l'Amministrazione, la quale ci ha già messo a disposizione la sede del gruppo di volontariato di fatto in Via Vittorio Veneto. Il servizio verrà effettuato con un mezzo appositamente dedicato, identificabile dalla cittadinanza a colpo d'occhio", dichiara Pietro Marini, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Pescia-Collodi

"Diventa realtà, a distanza di soli tre mesi dalle elezioni, il progetto di “Pensione sicura“ uno dei punti inserito nel nostro programma elettorale. Si rafforza la collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri con questo progetto che interesserà dal sociale alla sicurezza e permetterà ai Chiesinesi di poter essere aiutati e, in tutta sicurezza, trasportati nell'operazione di riscossione della propria pensione dando così una maggiore tranquillità agli utenti. Il servizio verrà svolto esclusivamente da volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri con mezzi facilmente identificabili. A questo proposito ci tengo a sottolineare che non sarà autorizzato nessuno tranne che i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri", dichiara il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti.

Fonte: Comune di Chiesina Uzzanese - Ufficio stampa

