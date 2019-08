Ruba alla Coop di Castelfiorentino, arrestato 24enne

Stava nascondendo generi alimentari e cosmetici in uno zaino per non pagarli alla cassa, ma è stato scoperto dal personale della sicurezza e arrestato dai carabinieri. Un 24enne di origine marocchina, I.L. le iniziali, è stato arrestato al supermercato Coop di via Leonardo da Vinci a Castelfiorentino nel pomeriggio di ieri, martedì 20 agosto. Quando i militari sono arrivati sul posto, il ragazzo era già stato bloccato dal personale ma aveva abbandonato lo zaino ed era scappato. Poco dopo lo hanno trovato fiori e bloccato. Il valore della refurtiva è di circa 100 euro. Il ragazzo, già gravato da precedenti, è stato arrestato e stamattina verrà giudicato per direttissima presso il tribunale di Firenze.

